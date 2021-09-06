Завершилась сварка последней трубы «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Балтийском море провели сварку последней трубы газопровода «Северный поток — 2». Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказал оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Компания планирует ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. В ближайшее время труба будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах. Объекту присвоен номер 200 858.

Затем специалисты будут осуществлять стыковки секции газопровода. Будет соединен участок, протянутый от берега Германии, с участком, идущим из вод Дании. Далее специалисты проведут пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию, пишет ТАСС.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.

— Он достроен будет через несколько дней, работать начнет, — отметил Лавров.

При этом США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Отмечается, что Россия «не должна использовать его как энергетическое оружие» и будут «предприниматься меры, чтобы этого не допустить». Кроме того, должен сохраниться транзит газа и через Украину. Вашингтон пообещал нарастить его количество из диверсифицированных источников.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне — то есть они начнутся до конца 2021 года.