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Захарова рассказала о кампании Запада по обвинению России в связях с талибами*

Иван Юминов

Политика
Захарова рассказала о кампании Запада по обвинению России в связях с талибами*
Фото: МИД РФ

Западные страны два месяца назад запустили кампанию по обвинению России в контактах с радикальным движением «Талибан»*. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 6 сентября.

— Примерно два месяца назад был запущен практически мем, тезис, что неважно, кто там в чем виноват, но Россия действует неправомочно, потому что она поддерживает контакты с талибами*. Вы помните, как на разные лады склонялся и глава российского МИД, и спецпредставитель президента, якобы доставались некие секретные фотографии контактов, хотя все они на сайте министерства опубликованы, — рассказала она.

При этом Захарова указала на резолюцию СБ ООН, которая предписывает странам общаться и оказывать содействие политическим сторонам мирного политического процесса в Афганистане. «Талибан»* в ней указан как одна из них, рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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