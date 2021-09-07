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Пушков сообщил, при каком условии Путин встретится с Зеленским

Михаил Алимов

Политика
Пушков сообщил, при каком условии Путин встретится с Зеленским
Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен определиться с темами разговора, а не обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, чтобы избежать переговоров. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил сенатор Алексей Пушков.

Сенатор сообщил, что Путин не один раз говорил о готовности к встрече с Зеленским, на которой власти стран могли бы обсудить двусторонние отношения.

— Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов, — отметил Пушков в разговоре с изданием «Взгляд».

Он посетовал, что украинская сторона продолжает настаивать на тех вопросах, которые не подлежат обсуждению. В частности, вопрос присоединения Крыма к России.

Сенатор пришел к выводу, что Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стремятся к сближению двух стран и проведению переговоров, а используют этот вопрос для пропагандистских целей.

До этого Кулеба сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. При этом он заявил, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать.

До этого украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

5 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть пунктом повестки дня в потенциальных переговорах между Путиным и Зеленским. По его словам, для российской стороны темы Крыма «не существует», в то время как президент Украины непременно желает обсудить именно этот вопрос.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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