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Ученые рассказали, как снизить давление без таблеток

Илья Ашуров

Общество
Ученые рассказали, как снизить давление без таблеток
Фото: Pexels

Повышенное давление –распространенная проблема, которая беспокоит многих людей. Однако для того, чтобы от нее избавиться, не всегда нужно прибегать к помощи медицинский препаратов. О простом и доступном способе профилактики гипертонии рассказали ученые американской клиники Мэйо.

Согласно их исследованию, самый простой способ обезопасить себя от высокого давления — регулярно выполнять кратковременные физические упражнения. Например, можно заниматься аэробикой по 12 минут в день два-три раза в неделю. При желании к аэробике можно добавить дополнительную физическую нагрузку, это будет способствовать улучшению результатов.

Кроме того, не слишком интенсивные тренировки доступны и тем людям, которые не могут заниматься активным спортом по медицинским показателям.

Зачастую гипертония протекает бессимптомно. Однако это заболевание нельзя запускать, иначе это может привести к осложнениям. Среди прочего этот недуг может привести к болезням сердца и кровеносных сосудов, сообщает телеканал «Звезда».

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, какие средства помогут избавиться от кашля. Он объяснил, что кашель — это защитный рефлекс, который появляется у человека при различных заболеваниях и помогает очистить дыхательные пути от инфекции и мокроты.

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