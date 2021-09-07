Ученые рассказали, как снизить давление без таблеток

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Повышенное давление –распространенная проблема, которая беспокоит многих людей. Однако для того, чтобы от нее избавиться, не всегда нужно прибегать к помощи медицинский препаратов. О простом и доступном способе профилактики гипертонии рассказали ученые американской клиники Мэйо.

Согласно их исследованию, самый простой способ обезопасить себя от высокого давления — регулярно выполнять кратковременные физические упражнения. Например, можно заниматься аэробикой по 12 минут в день два-три раза в неделю. При желании к аэробике можно добавить дополнительную физическую нагрузку, это будет способствовать улучшению результатов.

Кроме того, не слишком интенсивные тренировки доступны и тем людям, которые не могут заниматься активным спортом по медицинским показателям.

Зачастую гипертония протекает бессимптомно. Однако это заболевание нельзя запускать, иначе это может привести к осложнениям. Среди прочего этот недуг может привести к болезням сердца и кровеносных сосудов, сообщает телеканал «Звезда».

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