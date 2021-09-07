Кампания по вакцинации от гриппа началась в Подмосковье

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Свыше 4,5 миллиона человек планируют привить от гриппа в Московской области. Об этом рассказали во вторник, 7 сентября, в региональном Минздраве.

Так, в области стартует масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа. Жителей региона будут прививать такими российскими вакцинами, как «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Также в ближайшее время для вакцинации поступит препарат «Гриппол плюс».

— Планируется вакцинировать более 4,5 миллиона жителей Московской области, включая более одного миллиона детей, — сообщили в ведомстве.

Глава регионального Минздрава Светлана Стригункова отметила, что осенью коронавирус будут осложнять сезонные простудные заболевания. По этой причине важно делать прививку от гриппа. Однако между вакциной от COVID-19 и прививкой от гриппа должен пройти месяц, пишет «Подмосковье сегодня».

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.