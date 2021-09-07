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Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России

Анастасия Волоснова

Общество
Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
Фото: Youtube/Редакция

Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России. Об этом стало известно во вторник, 7 сентября.

В конце июля в отношении комика возбудили административное дело из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

В начале августа суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток. В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

30 августа в МВД сообщили, что пребывание Мирзализаде на территории страны признано «пожизненно нежелательным». В пресс-службе ведомства также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

В своем иске Идрак Мирзализаде требует отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в страну, пишет ФАН.

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