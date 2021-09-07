Шведские ученые объяснили, какие люди подвержены риску внезапной смерти

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Люди с не самыми здоровыми легкими сильнее подвержены риску внезапной сердечной смерти. Об этом свидетельствуют результаты исследования данных 28,5 тысячи жителей Мальмы в Швеции, которые не имели проблем с сердцем.

С подобными причинам смерти могут столкнуться люди при уменьшении объема органа дыхания.

— Несмотря на то, что внезапные сердечные смерти случаются довольно часто, мы недостаточно знаем о том, какая часть населения подвержена риску [внезапной смерти] больше всего. Существует связь между здоровьем легких и сердца, — пояснила соавтор исследования доктор Сунила Зайгам.

Так, сниженная функция легких на 23 процента увеличивает риск внезапной смерти, передает портал «Невские Новости».

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