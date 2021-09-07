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Шведские ученые объяснили, какие люди подвержены риску внезапной смерти

Анастасия Волоснова

Общество
Шведские ученые объяснили, какие люди подвержены риску внезапной смерти
Фото: Pexels

Люди с не самыми здоровыми легкими сильнее подвержены риску внезапной сердечной смерти. Об этом свидетельствуют результаты исследования данных 28,5 тысячи жителей Мальмы в Швеции, которые не имели проблем с сердцем.

С подобными причинам смерти могут столкнуться люди при уменьшении объема органа дыхания.

— Несмотря на то, что внезапные сердечные смерти случаются довольно часто, мы недостаточно знаем о том, какая часть населения подвержена риску [внезапной смерти] больше всего. Существует связь между здоровьем легких и сердца, — пояснила соавтор исследования доктор Сунила Зайгам.

Так, сниженная функция легких на 23 процента увеличивает риск внезапной смерти, передает портал «Невские Новости».

До этого Доктор Александр Мясников перечислил продукты, которые не стоит употреблять, если у вас есть склонность или уже была диагностирована мочекаменная болезнь.

Позднее Александр Мясников назвал факторы риска развития рака прямой кишки. Чаще всего от этого недуга страдают мужчины старше 50 лет, а также те, у которых удален желчный пузырь. Чтобы предотвратить возникновение заболевания, необходимо проводить ежегодные исследования и правильно питаться.

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