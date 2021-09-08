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На юго-западе Мексики у Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,1

Михаил Алимов

В мире
На юго-западе Мексики у Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,1
Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Бедствие ощутили жители города Акапулько на юго-западе страны во вторник вечером. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.

Отмечается, что глубина залегания очага землетрясения составила около десяти километров, а его эпицентр находился в одиннадцати километрах от Акапулько. В столице страны Мехико, которая расположена в 300 километрах от курортного города, система оповестила о сильном подземном толчке.

При этом власти Мексики отмечают, что стихийное бедствие не причинило значительного ущерба. Информации о погибших после него нет, так же как и видимых серьезных разрушений. Без электричества остались несколько районов мексиканской столицы, городское метро функционирует в нормальном режиме, передает слова президента и премьер-министра страны ТАСС.

7 сентября сообщалось о землетрясениях на территории России. В Иркутской области зафиксировали второе за последние сутки землетрясение. Его магнитуда составила более пяти.

30 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора. Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

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