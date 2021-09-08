Стало известно о состоянии госпитализированных после хлопка газа в Ногинске

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В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, уточнив, что при инциденте никто не погиб.

По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

В МЧС России заявили, что еще два человека могут находиться под завалами.

— По предварительным данным, под завалами могут находиться 2 человека. К работам привлечено более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе 8 кинологических расчетов, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что для обследования здания направлен диагностический комплекс «Струна» МЧС России.

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа в многоэтажном доме в городе Ногинск частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Всех жильцов пострадавшего дома уже эвакуировали.

По данным МЧС после ЧП спасли трех человек, в том числе двух детей. В региональном управлении ведомства заявили о четырех пострадавших, в том числе двоих детях.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».