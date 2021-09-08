В ФСБ заявили, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма

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Украина силами своих спецслужб занимается актами государственного терроризма. Данный факт подтверждает опубликованная CNN информация об обстоятельствах попытки похищения россиян в Белоруссии в прошлом году. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, представитель ФСБ России.

По его словам, данное обвинение проходит на уровне международного уголовного суда.

— Эпизод с так называемыми вагнеровцами, который мы считаем изначально уголовно наказуемым деянием, — это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. Все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем, — подчеркнул представитель ФСБ.

Он отметил, что со стороны Украины изначально исходила противоречивая информация. Он пояснил, что граждан РФ заманили американские и украинские спецслужбы в Белоруссию во время беспорядков, чтобы подставить их, пишет ТАСС.

7 сентября телеканал CNN сообщил, что Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов помогло в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 российских граждан в Белоруссии в 2020 году.

Задержание россиян в Белоруссии

Днем 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело о подготовке терактов.

МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в РФ частные военные компании находятся вне закона. Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а есть частные охранные предприятия и частные охранные фирмы. Также Песков добавил, что не располагает какими-либо данными о деятельности ЧВК на территории РФ.

14 августа Генеральная прокуратура РФ сообщила, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину. Граждане были переданы в соответствии с нормами законодательства союзных государств. При этом еще один россиянин остался в Белоруссии, так как имеет белорусское гражданство.

Стоит отметить, что прежде Киев просил Минск выдать задержанных граждан ему. Когда стало известно, что россияне все же вернулись на родину, президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливости такого решения.

27 августа 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны «украинских спецслужб совместно с американскими». По его словам, людей обманом и по подложным документам привезли в Белоруссию.