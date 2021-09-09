Мужчина с игрушечным автоматом напугал прохожих на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Короленко Карта всех событий

На востоке столицы прохожие лицезрели мужчину с автоматическим «оружием» в руках. Вид разгуливающего с автоматом мужчины напугал очевидцев и они обратились в полицию. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили на портале «МВД Медиа».

Инцидент произошел на улице Короленко. После получения сообщения о «мужчине с оружием» правоохранители приехали на место и увезли мужчину в отделение полиции. Там выяснилось, что автомат оказался безобидной детской игрушкой, которую мужчина подобрал на улице.

По факту случившегося проводится проверка.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», какие районы столицы стали самыми опасными и какие преступления совершались чаще всего. По ее словам, больше всего преступлений с начала года было совершено в Центральном административном округе Москвы (13 760).

В тройку самых криминальных также вошли Восточный административный округ и Юго-Восточный административный округ. Там зарегистрировано 11 981 и 9928 преступлений соответственно.

Более подробную информацию о криминальной обстановке в столичных районах читайте в специальном материале «ВМ».