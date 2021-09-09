Перелом плеча и голени: подросток пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

На юго-востоке Москвы в ДТП пострадал 13-летний подросток. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По предварительным данным, на Совхозной улице, в районе дома 12, водитель автомобиля ВАЗ 2104 сбил 13-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

— В результате наезда мальчик с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом плеча и голени» госпитализирован в медучреждение, — сказано в сообщении ведомства.

По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Недавно сообщалось об еще одном ДТП с ребенком на самокате. 8 сентября во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель транспортного средства совершил наезд на 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории. Его доставили в больницу с ушибом голени левой ноги.

9 сентября стало известно, что полиции удалось задержать водителя, сбившего мальчика.