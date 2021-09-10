Пропавшую с супругом туристку из Москвы обнаружили в Иркутской области

Фото: СК РФ

В Слюдянском районе Иркутской области местные жители нашли пропавшую в августе туристку из Москвы Наталью Наумову, которая вместе с мужем пропала без вести во время похода на пик Черского. Позже выяснилось, что ее супруг погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Карина Головачева в пятницу, 10 сентября.

Женщина рассказала следователям, что они с супругом отправились в путешествие 8 августа. На надувном катамаране они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск.

В 20-х числах августа во время похода ее 46-летний супруг Алексей Наумов пожаловался на плохое самочувствие, а с 27-го числа уже не мог передвигаться. 7 сентября мужчина умер.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

После этого Наталья решила возвращаться самостоятельно. 9 сентября ее заметили местные рыбаки, когда катамаран женщины прибило к скале в районе Ореховой пади. Они оказали ей необходимую помощь и помогли добраться до города. На следующий день ее доставили в Слюдянку и поселили в гостинице.

В районном центре туристку осмотрели врачи, которые сделали заключение, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам Головачевой, следователи совместно со спасателями в ближайшее время отправятся на место гибели Алексея Наумова.

По факту безвестного исчезновения туристов из Москвы следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области организовал доследственную проверку.

В июле две туристки из Москвы серьезно пострадали при камнепаде в Кабардино-Балкарии.