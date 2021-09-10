Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей магазина на Совхозной улице

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Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Управление Роспотребнадзора по столице открыло горячую линию для клиентов магазина на Совхозной улице, после инцидента с отравлением семьи арбузом, который они купили на данной торговой площадке. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, покупатели могут направить вопросы на указанную электронную почту, говорится на сайте ведомства.

9 сентября трех членов одной семьи — мать, бабушку и 15-летнюю девочку — доставили в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

По предварительным данным, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Однако в СМИ отмечали, что появляется все больше аргументов в пользу того, что причиной отравления стал не арбуз.

Позднее с этого же адреса были госпитализированы с симптомами отравления двое детей 9 и 11 лет из разных семей. Известно, что пострадавшие дети не ели арбуз. Что стало причиной их отравления, пока неизвестно.

Следователи провели поквартирный обход в доме 16 на Совхозной улице с целью выявить аналогичные случаи. Магазин на Совхозной улице оцепили. В помещении работают сотрудники полиции.

По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».