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Прокуратура вызвала премьера Гаити для дачи показаний по делу об убийстве президента

Анастасия Волоснова

В мире
Прокуратура вызвала премьера Гаити для дачи показаний по делу об убийстве президента
Фото: Pixabay / Arek Socha

Премьер-министра Гаити Ариэля Анри вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом со ссылкой на текст повестки сообщило испанское агентство EFE.

Анри должен явиться в прокуратуру 14 сентября. В документе отмечается, что в день убийства глава правительства говорил по телефону с Жозефом-Феликсом Бадье, который является главным подозреваемым по делу.

Нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью, в результате атаки президент погиб, а его жена серьезно пострадала.

После случившегося на территории страны ввели военное положение на 15 дней. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения.

На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента. Задержанные американцы рассказали, что нападение на Моиза организовал иностранец, а целью нападения на резиденцию был его арест, а не убийство. Похороны президента прошли 23 июля.

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