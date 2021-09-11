Взрыв газа под Ельцом произошел в доме, который не был аварийным

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Двухэтажный дом в поселке Солидарность под Ельцом, где взорвался бытовой газ, не был аварийным. Об этом в пятницу, 11 сентября, рассказали в администрации региона.

В результате взрыва был разрушен один из двух подъездов жилого дома.

— Хлопок газа произошел в двухподъездном, 16 квартирном доме 1970 года постройки. Дом не является аварийным, — говорится в сообщении.

Представитель обладминистрации добавил, что власти Липецкой области окажут помощь жителям разрушенного дома под Ельцом — пострадавшим и семьям погибших.

— На данный момент могу сказать, что Елец уже готов помочь с расселением жителей, варианты рассматриваются. Потому что, скорее всего, дом надо будет расселять, — отметил собеседник агентства.

В свою очередь в ГУМЧС подтвердили, что в результате взрыва пострадали семь человек. Из них пятеро были госпитализированы, пишет РИА Новости.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

До этого стало известно, что двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме. Позднее появилась информация, что всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Спасатели извлекли пятерых из них из-под завалов. Среди пострадавших есть ребенок.

Также одна женщина погибла в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме. При этом под обломками еще могут находиться пять человек.