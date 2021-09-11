Израильская армия нанесла ответный удар по объектам ХАМАС

Фото: https://twitter.com/tsahal_rus

Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на выпущенную из Газы ракету. Об этом стало известно в пятницу, 11 сентября, из сообщения военных в Twitter.

Так, израильские военнослужащие нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС. В сообщении отмечается, что ХАМАС «должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы».

До этого сообщалось, что из сектора Газа была выпущена ракета, которую перехватила система ПРО «Железный купол», пишет ТАСС.

В августе сообщалось, что сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку над Дамаском. Ударам самолетов Израиля также подверглись объекты в окрестностях Хомса. Атаку произвели израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.