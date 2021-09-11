Сергей Собянин: До конца года количество новых станций метро в Москве достигнет сотни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До конца 2021-го число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100. Такое число в субботу, 11 сентября, назвал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро. Всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится еще 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время, — сказал Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Мэр столицы также отметил, что в начале 2023 года планирует ввести оставшуюся треть Большой кольцевой линии метро — наиболее сложную.

— Она уже практически в хорошем состоянии. Таким образом, у нас будет самое большое метрокольцо в мире. Больше — нет. Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект, — подчеркнул Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин в честь празднования Дня города в столице принял в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина.