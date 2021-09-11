Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: До конца года количество новых станций метро в Москве достигнет сотни

Василий Плиткин

Город
Сергей Собянин: До конца года количество новых станций метро в Москве достигнет сотни
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До конца 2021-го число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100. Такое число в субботу, 11 сентября, назвал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро. Всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится еще 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время, — сказал Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Мэр столицы также отметил, что в начале 2023 года планирует ввести оставшуюся треть Большой кольцевой линии метро — наиболее сложную.

— Она уже практически в хорошем состоянии. Таким образом, у нас будет самое большое метрокольцо в мире. Больше — нет. Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект, — подчеркнул Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин в честь празднования Дня города в столице принял в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина.

Читайте также:
МетроВладимир ПутинСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте