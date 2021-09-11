Экс-посол США в Киеве пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины

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В случае если Россия присоединит территорию Украины, Соединенные Штаты введут в отношении страны ограничительные меры. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

По его словам, существующая «российская агрессия» представляет собой угрозу, которую нельзя игнорировать.

— Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции, — сказал дипломат.

Он также добавил, что потенциальные санкции смогут «разрушить» экономику России. Война, в свою очередь, приведет к огромному числу жертв с обеих сторон, передает РИА Новости.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль с сожалением относится к позиции Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией. Он добавил, что в Москве не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям.