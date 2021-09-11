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«Зенит» обыграл «Ахмат» и вновь вышел на первое место в чемпионате России по футболу

Илья Ашуров

Спорт
«Зенит» обыграл «Ахмат» и вновь вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Фото: Instagram / zenit_spb

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче уже на 9-й минуте открыл игрок «сине-бело-голубых» Вендел. Затем преимущество хозяев поля увеличил Александр Ерохин, послав мяч в сетку на 33-й минуте.

Во втором тайме грозненский клуб сократил разницу усилиями Мохамеда Конате (51-я минута). Под занавес матча — на 83-й минуте — бразилец Малком вновь увеличил разрыв, зафиксировав итоговый счет 3:1.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 17 очков. «Ахмат» с 9 очками располагается на восьмом месте.

10 сентября почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отмена лимита для легионеров в российском футболе негативно скажется на национальной команде.

Он отметил, что из-за такого решения футбол в стране потеряет не только национальную сборную, но и молодежную сборную.Также в беседе с радиостанцией «Радио 1» он назвал мнение президента РФ Владимира Путина по данному вопросу «правильным и справедливым».

Ранее глава государства прокомментировал идею снятия ограничений на количество легионеров в отечественном футболе. По мнению Владимира Путина, отмена лимита легионеров может препятствовать попаданию российской сборной на международные турниры.

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