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ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

Юлия Курганова

В мире
ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября
Фото: youtube.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов опубликовало в субботу, 11 сентября, на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.

— Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года, — отметили в ФБР.

Документ датирован 4 апреля 2016 года. Он был составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе по поводу его контактов с лицами, помогавшими с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, которые участвовали в терактах 11 сентября 2001 года.

Беседа проходила 12 и 13 ноября 2015 года. Текст содержит 16 страниц с обширными купюрами, в частности, из него вырезали имя самого источника, который претендовал на получение гражданства США.

Байден приказал рассекретить ряд документов по терактам 11 сентября. Так, глава государства дал старт процедуре их публикации в пятницу, 3 сентября.

В субботу, 11 сентября, мир вспоминает жертв крупнейшего теракта в истории человечества. 20 лет назад в этот день два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов.

Не считая террористов, во время теракта погибли 2977 человек. Высказывалось много версий, почему это событие вообще произошло и привело к столь большому количеству жертв, а также можно ли было его предотвратить, например, сбив самолеты.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.

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