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«Все затрещало»: выжившая при крушении L-410 под Иркутском рассказала подробности

Иван Юминов

Происшествия
«Все затрещало»: выжившая при крушении L-410 под Иркутском рассказала подробности
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Самолет L-410, совершивший жесткую посадку в Иркутской области, начал трещать перед снижением высоты. Об этом сообщила одна из его пассажирок Елена Полулях в воскресенье, 12 сентября.

— Все хорошо, я нормально, людей вытаскивать надо! Я не знаю (о своем самочувствии — прим. «ВМ»), у меня нога, ходить пока не пробовала, — рассказала она.

Полулях добавила, что «все затрещало» при заходе на посадку около Казачинска, передает РЕН ТВ.

— Пошли на посадку, и все затрещало. Пока все вроде переговариваются, я не вижу, не знаю, — рассказала пассажирка.

На борту L-410 находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Он совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от населенного пункта Казачинское. В результате инцидента погибли четыре человека, пятеро пострадали. Пострадавших направят в больницу в Казачинском. По предварительным данным, причиной инцидента является отказ техники.

Спасатели занимаются эвакуацией пассажиров. В операции участвуют около 50 человек и десять единиц техники.

СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

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