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В Госдуме предложили увеличить число льготников по оплате ЖКХ

Юлия Курганова

Общество
В Госдуме предложили увеличить число льготников по оплате ЖКХ
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

В комитете Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ сообщили, что этой осенью планируют внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.

Планируется снизить порог до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов с 2025 года. В 58 регионах максимально допустимая доля расходов жителей на оплату ЖКУ составляет 22 процента, в 24 субъектах — 15-21 процент, а в трех субъектах — менее 15 процентов (например, в Москве и Санкт-Петербурге).

Согласно законопроекту, расходы на оплату коммунальных услуг, которые превышают планку, будут оплачиваться за счет региональных бюджетов. В настоящее время такую помощь получают три миллиона семей. Отмечается, что в случае снижения планки право на помощь получат еще свыше миллиона семей.

По оценке депутата Госдумы Ильи Осипова, для реализации данного нововведения потребуется порядка 30 миллиардов рублей каждый год. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Сергей Пахомов подсчитал, что оно позволит россиянам сэкономить 25 миллиардов рублей, передают «Известия».

Эксперт объяснил, как изменятся тарифы на «коммуналку». В России средний счет за коммунальные услуги составляет около пяти тысяч рублей в месяц. Эта сумма меньше той, что платят европейцы, но больше той, что платят американцы.

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