Психологи назвали четыре места, где можно познакомиться с богатым мужчиной

Кадр из фильма «Бэтмен: Начало» (2005)

Девушкам, желающим успешно выйти замуж, помогут советы психологов. По мнению специалистов, существует несколько мест, где можно встретить богатого мужчину.

Первое место для поиска суженого — аэропорт. Состоятельный мужчина много работает и по долгу службы часто совершает перелеты. Стоит присмотреться к пассажирам в зоне ожидания VIP. А для того, чтобы попасть в этот отсек, можно внести оплату на ресепшене или узнать о предоставляемых услугах у своего банка. Стоит продемонстрировать сильному полу заинтересованность в знакомстве.

В фитнес-клубе премиум класса также можно встретить состоятельного будущего мужа. Специалисты советуют приобрести абонемент в спортзал на месяц, выбрав выгодный тариф. А для того, чтобы начать разговор с богатым кавалером, можно задать вопрос о занятиях с тренером или о работе тренажерных залов.

Кроме того, психологи советуют посетить театр, VIP-ложу, которая также может стать местом встречи с обеспеченным женихом. Такие ложи занимают высокопоставленные чиновники. Цена билета в VIP-местах продается по доступной цене, поэтому такой шанс может подарить девушке шанс влюбить в себя богатого ухажера, сообщает Пятый канал.

По словам экспертов, успешные мужчины предпочитают посещать аукционы для коллекционеров. В таком случае, важно выбрать направление выставки, в котором вы хотя бы немного разбираетесь. Таким образом можно будет легко завести продолжительный диалог и произвести впечатление на своего собеседника, тогда для богатого коллекционера вы станете настоящим подарком.

В начале сентября блогер и психолог Вероника Степанова рассказала о женщинах, которые отталкивают мужчин. Также она объяснила, почему некоторые мужчины исчезают после первого свидания.