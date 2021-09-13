Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психологи назвали четыре места, где можно познакомиться с богатым мужчиной

Лала Манушакян

Общество
Психологи назвали четыре места, где можно познакомиться с богатым мужчиной
Кадр из фильма «Бэтмен: Начало» (2005)

Девушкам, желающим успешно выйти замуж, помогут советы психологов. По мнению специалистов, существует несколько мест, где можно встретить богатого мужчину.

Первое место для поиска суженого — аэропорт. Состоятельный мужчина много работает и по долгу службы часто совершает перелеты. Стоит присмотреться к пассажирам в зоне ожидания VIP. А для того, чтобы попасть в этот отсек, можно внести оплату на ресепшене или узнать о предоставляемых услугах у своего банка. Стоит продемонстрировать сильному полу заинтересованность в знакомстве.

В фитнес-клубе премиум класса также можно встретить состоятельного будущего мужа. Специалисты советуют приобрести абонемент в спортзал на месяц, выбрав выгодный тариф. А для того, чтобы начать разговор с богатым кавалером, можно задать вопрос о занятиях с тренером или о работе тренажерных залов.

Кроме того, психологи советуют посетить театр, VIP-ложу, которая также может стать местом встречи с обеспеченным женихом. Такие ложи занимают высокопоставленные чиновники. Цена билета в VIP-местах продается по доступной цене, поэтому такой шанс может подарить девушке шанс влюбить в себя богатого ухажера, сообщает Пятый канал.

По словам экспертов, успешные мужчины предпочитают посещать аукционы для коллекционеров. В таком случае, важно выбрать направление выставки, в котором вы хотя бы немного разбираетесь. Таким образом можно будет легко завести продолжительный диалог и произвести впечатление на своего собеседника, тогда для богатого коллекционера вы станете настоящим подарком.

В начале сентября блогер и психолог Вероника Степанова рассказала о женщинах, которые отталкивают мужчин. Также она объяснила, почему некоторые мужчины исчезают после первого свидания.

Читайте также:
ЗнакомстваПсихологимужчины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте