Появились новые подробности о расследовании авиакатастрофы в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Следком продолжает расследовать уголовное дело по факту крушения авиасудна L-410 в Иркутской области. Об этом в понедельник, 13 августа, рассказали на сайте ведомства.

По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Отмечается, что к настоящему моменту следователи центрального аппарата СК РФ обнаружили на месте трагедии бортовой самописец судна. В ближайшее время эксперты начнут расшифровывать сохранившиеся на устройстве данные. Из местного аэропорта также была изъята полетная документация и взяты образцы топлива самолета.

В процессе расследования будут проведены химические и медицинские судебные экспертизы.

Расследование по факту крушения борта продолжается, подытожили на сайте СК.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.