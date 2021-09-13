Стало известно о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

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Три человека находятся в реанимации после крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что в стационаре находятся 11 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, у остальных — средней. Одна пациентка ушла домой.

Борт санавиации с министром здравоохранения региона Яковом Сандаковым и командой врачей приземлился в селе Казачинском, передает ТАСС.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека. Пострадали, по последним данным, пять человек. Их направят в больницу в Казачинском.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь

Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 в Иркутской области.