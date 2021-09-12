Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В спасательной операции по освобождению зажатых людей после жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском участвуют около 50 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС в воскресенье, 12 сентября.

— На месте аварийной посадки самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается порядка 50 человек и десяти единиц техники, — говорится в сообщении.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

При этом операция еще продолжается, отмечается на сайте МЧС.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека. Пострадали, по последним данным, пять человек. Их направят в больницу в Казачинском.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.