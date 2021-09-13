Апелляционный суд не стал изменять приговор стримеру Mellstroy

Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда

Апелляционный суд оставил без изменений приговор блогеру Андрею Буриму, более известному как Mellstroy, по делу о нанесении побоев девушке во время прямой трансляции на YouTube-канале. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 13 сентября.

Приговор блогеру огласили 9 июля. Он получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Блогер обжаловал это решение. Однако ранее вынесенный приговор апелляционным определением Пресненского районного суда города Москвы оставлен без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда

Помимо этого Бурим должен будет заплатить в пользу потерпевшей денежные средства в размере 22 444 рубля (в части оказанной медицинской помощи — прим. «ВМ») и в счет возмещения морального вреда денежные средства в размере 50 000 рублей.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде.