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Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре вечером 13 сентября

Виктория Сикерина

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Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре вечером 13 сентября
Фото: NIKON

В Москве в ближайшие часы и до конца суток 13 сентября ожидается гроза. При этом ветер усилится до 16 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — написали в Telegram-канале ведомства.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице 14 сентября ожидается резкое снижение температуры воздуха. В этот день вечером усилится северо-западный ветер, а столбик термометра опустится до 10 градусов тепла.

По словам метеоролога, температура в первый осенний месяц в Москве ожидается чуть ниже климатической нормы в этом сезоне. Из-за этого она посоветовала москвичам убрать в шкафы летние вещи и подготовить зонты и плащи. В сентябре в регионе ожидаются дождь, а в некоторые дни даже ливни.

В понедельник, 13 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте отопительного сезона в городе. Для обеспечения теплом жилые дома службам выделили пять дней.

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