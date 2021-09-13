Ученые назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем

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Онемение и слабость в руках или ногах могут свидетельствовать о развитиях заболеваний сердца. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.

Так, слабость и онемение в конечностях возникает при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. Покалывание в конечностях может появляться, если бляшки накапливаются в артериях, которые ведут к мозгу.

При этом большое количество холестерина в крови способствует развитию заболеваний сердца.

Также на повышенный уровень холестерина в организме может указывать невнятная речь, проблемы с мышцами лица. Кроме того, врачи советуют обращать внимание на временную потерю зрения на один глаз.

До этого ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином и три ранних симптома высокого уровня холестерина.

Также иследователи назвали продукт, снижающий уровень сахара в крови. Исследование, проведенное Международным научно-исследовательским институтом сельскохозяйственных культур, установило, что соблюдение диеты на основе проса может снизить риск развития диабета второго типа, а также значительно уменьшить уровень глюкозы в крови.