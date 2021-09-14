В России снизилось число потерявших надежду на трудоустройство людей

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За последний год число людей, которые потеряли надежду на трудоустройство, значительно сократилось. Об этом говорится в исследовании Росстата.

Во втором квартале 2020 года этот показатель составлял 629 тысяч человек, а в этот же период текущего года он равен 389 тысячам человек.

Отчаявшиеся найти работу по методологии ведомства — это люди, способные приступить к работе в любой момент, но не ищущие ее по ряду причин. Среди них прежний неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности и слишком молодой или пожилой возраст соискателя по мнению работодателей.

Отмечается, что больше всего таких людей в Дагестане (71 тысяча), Алтайском крае (22 тысячи), Волгоградской области (18 тысяч), Башкирии (15 тысяч) и Ростовской области (13 тысяч).

В Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне, Кировской и Тульской областях, по данным Росстата, отчаявшихся найти работу людей нет.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что на снижение количества таких людей повлияло восстановление российской экономики и выход ее из «периода застоя».

— Это влияет на то, что стали образовываться рабочие места. Стал приходить в состояние более активного действия малый бизнес. Были сообщения о том, что люди стали более активно регистрироваться в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей — тоже есть некий сдвиг, который взял часть людей на себя, — передает его слова «Russia Today».

Кроме того, работодатели могли снизить планку приема на работу и смягчить требования к кандидатам.

До этого сообщалось, что столичные власти прогнозируют восстановление рынка труда к концу 2021 года. Отмечается, что сейчас трудовой рынок в Москве самый крупный и диверсифицированный.