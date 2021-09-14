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Байден ввел чрезвычайное положение в Луизиане из-за приближающегося урагана «Николас»

Михаил Алимов

В мире
Байден ввел чрезвычайное положение в Луизиане из-за приближающегося урагана «Николас»
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал указ о введении чрезвычайного положения в штате Луизиана. К нему приближается ураган «Николас». Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома.

— Сегодня президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Николас», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Штату должны помочь министерства внутренней безопасности и Федерального управления по ЧС США.

Уже после подписания Байденом указа тропический шторм «Николас» усилился и превратился в ураган первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что максимальная скорость ветра в урагане составила 33,3 метра в секунду. Бедствие находится в 75 километрах от города Фрипорт и направляется на восток со скоростью около 17 километров в час.

В августе президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида». Тогда пострадала Луизиана. Там из-за разгула стихии более 600 тысяч человек остались без электричества. По сообщениям СМИ жертвами «Иды» стали 45 человек.

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