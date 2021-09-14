Володин сравнил проект «Северный поток — 2» со строительством Крымского моста

Фото: Пресс-служба Госдумы

Строительство «Северного потока — 2» по масштабам не уступает проектам Крымского моста и БАМа. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Для России, в свою очередь, «Северный поток — 2» сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатором создания газопровода выступил лично президент России Владимир Путин. Он позвонил главе российской энергетической компании «Газпром» Алексею Миллеру и предложил создать проект, по которому газ будет транспортироваться на меньшей протяженности и при этом соответствовать всем экологическим требованиям. Он более «чистый», чем газопровод через Украину — дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу.

Володин отметил, что строительство «Северного потока — 2» проходило в непростых условиях.

— Этот мегапроект реализовывался в непростых политических условиях: санкции, лоббирование со стороны Соединенных Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ, — заявил он.

Также госслужащий отдал должное немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Она отстояла интересы граждан Германии и других европейских государств.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Германия неоднократно поддерживала строительство «Северного потока». Жители страны обрадовались новости о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующие комментарии немцы написали под статьей газеты Die Welt.