Голикова назвала число получивших единовременные выплаты пенсионеров

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Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили 39,3 миллиона пенсионеров. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник, 14 сентября.

— На сегодняшний день выплаты уже получили 39,3 миллиона человек, — рассказала она.

До 16 сентября в сроки, установленные для доставки пенсий отделениями почты, выплату получат оставшиеся 3,5 миллиона пожилых граждан, приводит слова Голиковой ТАСС.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.