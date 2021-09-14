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Задержанного в Чехии россиянина Франчетти не передадут Украине

Иван Юминов

Политика
Задержанного в Чехии россиянина Франчетти не передадут Украине
Фото: Telegram / РИА Новости

Россиянина Александра Франчетти, задержанного в Чехии, не будут экстрадировать на Украину. Об этом заявила его дочь Диа Франчетти во вторник, 14 сентября.

— На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет, — рассказала она.

Франчетти находится в хороших условиях, его кормят и у него есть «все, что нужно», приводит слова девушки RT.

14 сентября Франчетти назвал обвинения в свой адрес «шагом к фашизму». Городской суд Праги принял решение поместить его в камеру предварительного заключения. Он будет содержаться в тюрьме «Панкрат» в центре города. Адвокат россиянина Ян Шварц планирует опротестовать данное решение в Верховном суде.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин. Позднее стало известно, что задержанным оказался Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, когда полуостров воссоединился с Россией.

Председатель СК Александр Бастрыкин в связи с этим поручил проверить основания задержания Франчетти. Ордер на его арест выдан Украиной, где мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул он.

13 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от Чехии предоставить детальную информацию о причинах и обстоятельствах задержания Франчетти.

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