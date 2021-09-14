Эксперт объяснил влияние «Северного потока — 2» на поставки газа в Европу

Фото: nord-stream2.com

Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» позволит Газпрому удовлетворить до конца года дополнительные заявки примерно на 5,6 миллиарда кубометров газа. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович во вторник, 14 сентября.

— Если говорить о долгосрочной перспективе, то все зависит от совокупности факторов: каков будет спрос на российский газ в Европе через несколько лет, что будет с поставками сжиженного природного газа (СПГ), собственной добычей в Европе, закроют ли месторождения типа Гронингена в Нидерландах? Сохранится ли курс на отказ от атомной и угольной генераций в ФРГ, Швеции, Бельгии, например? — рассказал специалист.

Если цены на электроэнергию будут в Европе по-прежнему высокими, то общественное мнение может измениться, добавил он. Тогда можно будет понять, больше или меньше газа из России необходимо получать, объяснил Митрахович.

Транзит газа через Украину, по его словам, получится сохранить, если Европе понадобится больше углеводородов. Это, в частности, возможно при недостаточно быстром выводе из эксплуатации атомных электростанций.

В ином случае, предупреждает эксперт, прокачивать газ через территорию Украины станет бесполезно через несколько лет. Контракт с Киевом действителен до 2024 года, так что время для обсуждения еще есть, приводит слова Митраховича News.ru.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.