Байден опроверг сообщения об отказе лидера КНР от личной встречи

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Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин отказался от личной встречи с ним. Об этом сообщает Reuters.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин отказался лично встречаться с президентом США. Соответсвующее предложение сделал американский лидер во время телефонных переговоров с лидером КНР.

Однако позднее Байден опроверг данные сообщения. По его словам, информация в СМИ не соответствует действительности, пишет Reuters.

Байден и Си Цзиньпин в четверг, 9 сентября, во время телефонного разговора обсудили ответственность США и Китая за конкуренцию между ними, которая не должна перерастать в конфликт. Во время переговоров Байден отметил, что США заинтересованы в мире и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.