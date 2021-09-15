Попова заявила, что в России есть тест-система для определения смертельного вируса Нипах

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Для выявления смертельно опасного вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии, в России на сегодняшний день существует тест-система. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Коллеги очень быстро сделали тест-систему. На сегодняшний день мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления, — передает ее слова РИА Новости.

Летальность от данной болезни составляет около 75 процентов. Вакцины от вируса не существует. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала это заболевание одним из самых опасных вирусов в мире.

Об обнаружении вируса Нипах в другом индийском штате сообщалось еще в конце июня. Ученые исследовали образцы 80 видов летучих мышей с марта 2020 года. Все животные обитали в пещере, расположенной в штате Махараштра. У них обнаружили антитела к Нипаху. Впервые вспышка этого заболевания была зарегистрирована еще в 2001 году в штате Западная Бенгалия. После чего вирус давал о себе знать еще трижды: в 2007 году вновь в вышеуказанном регионе, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах.

6 сентября симптомы вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала. В больнице находятся еще 27 человек. Все они контактировали с 12-летним мальчиком, скончавшимся от инфекции. Всего выявлен 251 контактировавший с ним человек.