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Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование пострадавшего дома в Ногинске

Михаил Алимов

Происшествия
Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование пострадавшего дома в Ногинске
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Правоохранители задержали генерального директора компании, отвечающей за обслуживание газового оборудования в Ногинске. При взрыве газа в одном из домов погибли семь человек и 15 пострадали. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— В рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования, — рассказала она.

Из-за этого произошла утечка газа. В здании неправильно функционировала вентиляция и отсутствовала набивка между газовой трубой и перекрытием квартир — по этой причине большое количество газа сконцентрировалось в соседней квартире. Случившееся привело к хлопку газа.

Следователи провели пять осмотров, допросили 131 потерпевшего и 172 свидетеля. Кроме того, они назначили 19 различных экспертиз и провели многочисленные обыски в газовых компаниях.

— В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение, — резюмировала Врадий.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

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