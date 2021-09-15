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Кассационный суд оставил приговор Михаилу Ефремову без изменений

Михаил Алимов

Происшествия
Кассационный суд оставил приговор Михаилу Ефремову без изменений
Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Кассационный суд оставил приговор Михаилу Ефремову без изменений. В колонии он по-прежнему проведет 7,5 года. Об этом в среду, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, — заключили в пресс-службе суда.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Ранее прокурор на суде заявил, что он не считает необходимым снижать срок актеру.

— Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением состояния его здоровья, — цитирует слова прокурора РИА Новости.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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