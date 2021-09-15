Дело Валерии Башкировой, сбившей детей на переходе в Москве, передали в прокуратуру

Фото: Пресс-служба суда

В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летней Валерии Башкировой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 15 сентября.

По словам представителя ведомства, 19-летняя студентка обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Видео: Telegram / РИА Новости

13 сентября Башкировой продлили арест.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

О том, как развивалось резонансное дело, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».