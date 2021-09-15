Координационный совет по вопросам биобезопасности создадут в рамках ОДКБ

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Секретари советов безопасности (СБ) государств — членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ России в среду, 15 сентября.

— Создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах — членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере, — говорится в сообщении.

В заседании, как отмечается, принял участие секретарь СБ России Николай Патрушев. Совет, в частности, будет заниматься разработкой предложений о совместных практических мерах членов ОДКБ по предотвращению угроз, связанных с воздействием опасных биологических факторов.

Также в его функции войдет работа по совершенствованию правовой базы сотрудничества в рамках ОДКБ и содействие в организации взаимодействия структурных подразделений уполномоченных органов и учреждений в сфере биологической безопасности, отмечается на сайте СБ.

14 сентября в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин из-за перехода в режим самоизоляции примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании совета глав государств — членов ШОС в онлайн-режиме.

В тот же день Путин рассказал, что переходит в режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. До этого он успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным. В июне глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».