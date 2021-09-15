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«Он был моим отражением»: писатель Олег Рой рассказал, как живет после смерти сына

Анна Михалюк

Общество
«Он был моим отражением»: писатель Олег Рой рассказал, как живет после смерти сына
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Известный писатель Олег Рой поделился подробностями отношений со своим сыном Евгением, который трагически погиб 13 лет назад.

— Есть Олег Рой «до» и Олег Рой «после». Я тогда был балагуром. Мы могли проснуться, и я мог сказать сыну: «Слушай, полетели в Мадрид? Мы возьмем с собой зубную щетку, пасту, там же выбросим. Пробудем там два дня?». Мы улетаем в Мадрид, в понедельник он едет к себе в колледж, сдает все. Приходит новый четверг, мы садимся, и я говорю: «Будет джазовый фестиваль, полетели?» — рассказывает писатель в интервью для YouTube-канала «Историс. Откройте, Давид!».

Своего сына Евгения Олег считал лучшим другом.

— Он был моим отражением. Он был для меня всем, — признается Рой.

Трагедия произошла в Старый Новый год в 2008 году.18-летний Евгений готовился отметить праздник с отцом. Для этого он купил елку и наряжал ее. По словам следователей, он встал на стул, чтобы дотянуться до макушки, но соскользнул и выпал в окно третьего этажа.

— Падая на землю, он, как боксер, получил нокаут, и ему нужно было просто помочь. Он постоянно кричал: «Папочка, помоги!». Соседи слышали, но думали, что помощи просит пьяный человек. Мой сын в результате умер от обморожения, а не от травмы. Три дня он находился под аппаратами, но сердце и легкие отказали, не смогли все это выдержать, — делится писатель.

Он рассказывает, что могила Евгения находится в Магнитогорске. Рой нанял человека, который раз в неделю приходит на кладбище, убирает место захоронения и отправляет фотографии оттуда:

— Каждую неделю он отправляет мне по 9 фотографий. Каждую неделю уже на протяжении 13 лет… Когда мне многие говорят: «Ты должен это отпустить», мне хочется сказать: «Ты-то откуда знаешь, что я должен?».

Олег Рой рассказывает, что он все делает во славу и в память своего старшего сына Евгения. От второй супруги у писателя есть двое младших детей — дочь Леля и сын Виктор, которые сейчас учатся за границей.

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