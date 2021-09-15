На работу в центры госуслуг Москвы вышли более 60 москвичей с ментальными особенностями

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центры «Мои документы» поддержали инициативу по трудовой занятости жителей городских домов-интернатов — более 60 москвичей с ментальными особенностями уже приступили к работе в центрах госуслуг. Еще несколько кандидатов, проживающих в психоневрологических интернатах, сейчас в процессе трудоустройства. На каждом этапе — от приема на работу до самого рабочего процесса — подопечным помогают кураторы со стороны домов-интернатов и центров «Мои документы».

В центрах госуслуг есть своя трогательная история, связанная с воспитанницей интерната.

— Вот уже шесть лет мы дружим с центром социальной поддержки «Формула роста», ездим с воспитанниками на экскурсии, проводим новогодние спектакли. Тогда наши сотрудники познакомились с чуткой и доброй воспитанницей центра — Татьяной Балашовой. Общение не прекращалось, даже когда она выросла и переехала в ПНИ № 16. Наша поддержка настолько вдохновила Таню, что ее большой мечтой стало работать в дружной команде центров госуслуг, помогать людям и совершать добрые дела. В рамках этого проекта «Мои документы» трудоустроили в коллектив центра госуслуг района Нагатинский затон нашу давно знакомую Татьяну, ту самую Таню, которая мужественно и упорно шла к своей мечте, — поделилась Юлия Дронова, заместитель директора центров госуслуг и руководитель проекта по трудоустройству москвичей с ментальными особенностями.

Проект центров госуслуг «Мои документы» по трудоустройству подопечных психоневрологических интернатов помогает реализовать личный потенциал, обрести независимость и уверенность в собственных силах.

— Я очень рада работать в центре госуслуг. Еще до приема на работу я знала, что здесь добрые и отзывчивые люди. Сейчас я являюсь частью коллектива и в основном работаю с архивными документами. Здорово, что у меня появилась возможность трудиться среди друзей, — рассказала Татьяна Балашова, сотрудник центра госуслуг района Нагатинский затон.

Основной задачей проекта является создание беспрепятственного пространства для жизни и работы людей с особенностями развития. Благодаря работе воспитанники домов-интернатов учатся коммуницировать с другими людьми, обеспечивать себя, а также приобретают уверенность в себе, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.