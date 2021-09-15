Рогозин пригласил победителей чемпионата «Молодые профессионалы» на пуск ракеты

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил победителей и призеров VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» сотрудников НПО автоматики на один из пусков ракеты.

— Я вас приглашаю, прошу директора это организовать, мы поможем приехать на один из пусков до конца этого года, — рассказал он.

Им на выбор доступны космодромы Восточный или Байконур, приводит слова Рогозина ТАСС.

8 сентября Рогозин пригласил владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на чаепитие. Он отметил, что приглашает предпринимателя к себе домой как «гостя семьи».

Глава Роскосмоса хочет обсудить с ним несколько тем, среди которых изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на планете.

Маск поблагодарил Рогозина и поинтересовался, какой у него любимый чай. Рогозин предложил начать с любимого индийского чая его бабушки, сопроводив публикацию снимком чая «Три дружных слона».

В конце августа Рогозин сообщил, что пригласил Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур, запланированный на 5 октября.