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Профессор засомневался в эффективности вакцинации против гриппа в борьбе с коронавирусом

Виктория Сикерина

Общество
Профессор засомневался в эффективности вакцинации против гриппа в борьбе с коронавирусом
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Производство вакцины против любой инфекции — это прибыльный бизнес, а не реальная защита и профилактика от вируса. В противном случае человечество давно бы обрело бессмертие. Такое мнение в среду, 15 сентября, высказал доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.

— И прививки от гриппа, и прививки от коронавируса — это бизнес-процесс: на обоих направлениях есть желающие заработать деньги. При этом нередко их интересы складываются: не получится заработать на одной вакцине, так хотя бы что-то получить на другой, — заявил специалист.

Однако профессор согласился, что на фоне массовых протестов против вакцинации от коронавируса происходит продвижение препарата от гриппа. В беседе с ОСН Владислав Шафалинов заключил, что в случае реальной эффективности прививки все бы делали ее множество раз и на постоянной основе.

Во вторник, 14 сентября, врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что приоритетная задача для медицинских работников любой страны — обеспечить массовую первичную вакцинацию от коронавируса. Однако при достаточном количестве вакцин граждане должны вовремя ревакцинироваться.

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