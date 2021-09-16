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Автомобиль сбил мальчика на самокате на северо-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Автомобиль сбил мальчика на самокате на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Рословка, 4 Карта всех событий

Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Москве. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 16 сентября на улице Рословка в районе дома 4. Водитель автомобиля «Вольво» наехал на подростка на самокате. В результате аварии 11-летнего мальчика госпитализировали с переломом колена.

По факту произошедшего проводится проверка, говорится в Telegram-канале ведомства.

13 сентября сообщалось, что несколько человек пострадали в результате аварии с участием семи машин в Южном административном округе Москвы. Происшествие случилось на улице Подольских Курсантов, напротив дома 26.

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе столичного Тверского районного суда «Вечерней Москве» рассказали о продлении до 16 октября 2021 года содержания под стражей 18-летней Валерии Башкировой. В середине лета девушка сбила на пешеходном переходе в Солнцеве троих детей, двое из которых потом скончались в больнице.

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