Более 50 снегосплавных пунктов Москвы подготовили к работе в осенне-зимний период

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В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период. Об этом рассказали в четверг, 16 сентября, в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Их мощность позволяет утилизировать почти 650 тысяч кубометров снега в сутки.

— Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября, будут организованы финальные пробные пуски оборудования. Все снегосплавные пункты в Москве отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде, — пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Современные технологии позволяют измельчать снег в специальном бункере, после чего снежную массу заливают теплой сточной водой, очищают от мусора и отводят обратно в канализационный коллектор, говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого в КГХ рассказали, что благоустройство 2,2 тысячи дворов запланировано на следующий год в Москве. В пресс-службе также добавили, что в 2022 году отремонтируют 17 прудов и три фонтана.

При этом специалисты планируют благоустроить свыше 150 крупных объектов. Среди них 52 общественные зоны и более 100 парковых территорий и знаковых объектов. Так, в следующем году начнется благоустройство Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Также ремонтные работы проведут на Волоколамском шоссе и на участке Кутузовского проспекта.