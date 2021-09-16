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Иномарка въехала в мачту городского освещения в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Иномарка въехала в мачту городского освещения в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Женщина за рулем автомобиля Lexus врезалась в мачту городского освещения на Боровском шоссе, не справившись с управлением. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 16 сентября.

— В результате пострадал один человек — водитель Lexus. Она направлена в медицинское учреждение, — сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится проверка.

15 сентября сообщалось, что два автомобиля столкнулись на юге города. Инцидент произошел на улице Ленинская слобода, 19, строение 7.

Автомобили врезались друг в друга, а затем выехали на тротуар. В результате ДТП пострадали два пешехода.

13 сентября несколько человек пострадали в результате аварии с участием семи машин в Южном административном округе Москвы. Происшествие случилось на улице Подольских Курсантов, напротив дома 26.

В аварии столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля отвлекся от дороги и врезался в другие машины, которые двигались впереди.

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