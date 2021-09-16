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Пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большой Тишинский переулок Карта всех событий

Открытое возгорание выселенного здания произошло в Большом Тишинском переулке в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. Об этом в четверг, 16 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что о данном происшествии в пожарную охрану поступило множество заявок от горожан.

В ведомстве добавили, что горение произошло на площади 15 квадратных метров.

В настоящий момент на место случившегося выехали сотрудники МЧС и специализированная техника.

В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество. Пожару был присвоен второй ранг сложности. После сотрудники МЧС потушили возгорание. Электроснабжение на всех объектах, которые были обесточены из-за возгорания трансформатора, оперативно восстановили.

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